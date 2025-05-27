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Россиян предупредили о росте туристического мошенничества

Депутат Немкин предупредил о росте туристического мошенничества
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В России зафиксировали рост туристического мошенничества — аферисты размещают в интернете фейковые объявления о «горящих турах», «уникальных акциях» и «дешевом отдыхе» от имени известных туроператоров. Об этом Life рассказал член комитета Госдумы по информационной политике и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По его словам, они получают предоплату и исчезают.

«Чаще всего граждане сталкиваются с фальшивыми турагентствами, предлагающими путевки по заниженной цене в Турцию, на юг России или в страны СНГ. Доверие формируется за счет красивого сайта, отзывов (чаще всего фейковых), а также обещаний «все включено», — предупредил Немкин.

Депутат уточнил, что мошенники могут составить поддельный договор с банковскими реквизитами, чтобы обмануть россиян. В группе риска — семьи с детьми, пожилые люди и молодежь, которые пытаются сэкономить. Еще одна форма обмана — аренда жилья на курортах.

Чтобы избежать обмана, он порекомендовал тщательно проверять реквизиты, а также туроператорскую лицензию. Туры стоит приобретать только у проверенных агентов, а при аренде жилья — пользоваться известными платформами.

Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ до этого сообщило, что в Telegram активизировались мошенники, которые предлагают легкий заработок на «лайках», представляясь сотрудниками известных маркетплейсов.

Ранее сообщалось, что бывший профессор МГУ отдал мошенникам 52 млн рублей и покончил с собой.

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