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Бывший профессор МГУ отдал мошенникам 52 млн рублей и покончил с собой

Baza: в Москве бывший профессор МГУ совершил суицид из-за мошенников
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Ilya Naymushin/Reuters

В Москве 79-летний профессор свел счеты с жизнью после того, как отдал мошенникам все накопления. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

79-летний бывший сотрудник московского вуза приехал в гости к другу, мужчины сходили в баню и разошлись по разным комнатам. Утром приятель нашел профессора мертвым. В личных вещах погибшего следователи нашли копию документа о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

Москвич отдал телефонным аферистам 52 млн рублей. Он 16 раз встречался с неизвестными и передавал деньги, а также продал две квартиры: одну на Ленинском проспекте, а вторую — на Вешняковской улице.

До этого сообщалось, что москвичка отдала аферистам 14,5 млн рублей, поверив «Роскомнадзору». Собеседники рассказали о поддельной доверенности, из-за которой средства женщины оказались в опасности. Поддавшись уговорам, пострадавшая сняла свои средства и перевела их на «счета Центробанка».

Ранее петербургский пенсионер поверил аферистам и лишился 5,2 млн рублей.

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