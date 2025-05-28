На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители польского города заметили на улице бегущего без одежды украинца

В польском городе Пясечно голый украинец выпрыгнул с балкона третьего этажа
close
Global Look Press

В польском городе Пясечно украинец без одежды выпрыгнул с балкона третьего этажа. По данным издания Miejski Reporter, мужчина бегал по улице и вскочил на капот проезжавшей мимо машины.

По словам прохожих, мужчина вел себя неадекватно и кричал на людей, в том числе на детей. Его задержала полиция, а медики отвезли в больницу.

В апреле на Украине в Ивано-Франковске мужчина укусил сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) за ногу во время мобилизационных мероприятий. В ТЦК указали, что на законное требование предъявить военно-учетные документы указанный гражданин отреагировал неадекватно, начал оказывать физическое сопротивление, а в дальнейшем нанес телесное повреждение военнослужащему.

В конце марта полиция Амстердама сообщила, что неизвестный напал с ножом на людей в центре города, около площади Дам. В результате происшествия пострадали пять человек. Позднее стало известно, что преступника обезвредил британский турист. Он передал злоумышленника сотрудникам полиции. Позднее выяснилось, что нападавшим оказался гражданин Украины.

Ранее в Раде призвали украинцев сопротивляться мобилизации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами