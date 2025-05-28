Жители польского города заметили на улице бегущего без одежды украинца

В польском городе Пясечно украинец без одежды выпрыгнул с балкона третьего этажа. По данным издания Miejski Reporter, мужчина бегал по улице и вскочил на капот проезжавшей мимо машины.

По словам прохожих, мужчина вел себя неадекватно и кричал на людей, в том числе на детей. Его задержала полиция, а медики отвезли в больницу.

В апреле на Украине в Ивано-Франковске мужчина укусил сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) за ногу во время мобилизационных мероприятий. В ТЦК указали, что на законное требование предъявить военно-учетные документы указанный гражданин отреагировал неадекватно, начал оказывать физическое сопротивление, а в дальнейшем нанес телесное повреждение военнослужащему.

В конце марта полиция Амстердама сообщила, что неизвестный напал с ножом на людей в центре города, около площади Дам. В результате происшествия пострадали пять человек. Позднее стало известно, что преступника обезвредил британский турист. Он передал злоумышленника сотрудникам полиции. Позднее выяснилось, что нападавшим оказался гражданин Украины.

Ранее в Раде призвали украинцев сопротивляться мобилизации.