Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде призвали украинцев сопротивляться мобилизации

Депутат Рады Дмитрук призвал украинцев сопротивляться произволу военкоматов
close
Shutterstock

Гражданам Украины необходимо оказывать силовое сопротивление продолжающейся насильственной мобилизации в стране. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Артем Дмитрук.

«Я призываю людей делать именно так, защищаться друг за друга! Потому что сила и правда у вас, а не у этих паршивых полицаев», — подчеркнул он.

3 апреля украинские СМИ сообщили, что на Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) напали на мужчину и начали тащить его к автомобилю, однако в ситуацию вмешались прохожие и «отбили» задержанного.

28 марта депутат Верховной рады Украины Георгий Мазурашу заявил, что действующая в стране система мобилизации основана на «рабовладельческих принципах».

Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец отметил, что нарушения со стороны сотрудников ТЦК приобрели массовый и системный характер. По его словам, избиения, провокации ДТП и принуждение к мобилизации стали «новым вирусным трендом».

Ранее киевский блогер был избит возле военкомата.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами