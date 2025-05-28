Подозреваемый в отравлении леопардов в московском зоопарке психически болен

112: подозреваемый в попытке отравления животных в зоопарке состоит на учете в ПНД

Задержанный за попытку отравления леопардов в вольере Московского зоопарка имеет проблемы с психическим здоровьем и состоит на учете в ПНД. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По предварительной информации, Эмиль А., который пытался отравить животных, бросив в вольер с леопардами таблетки, страдает от шизофрении, а значит, мог не отдавать отчет своим действиям. Ранее мужчина был судим за незаконный оборот оружия и полудрагоценных камней. Решается вопрос о принудительной госпитализации 43-летнего подозреваемого.

Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова сообщила, что таблетки обнаружили смотрители. На записи камер видеонаблюдения попал момент, когда москвич бросал таблетки через ограждение. В зоопарке проводится проверка вольеров, также идет срочная экспертиза обнаруженных таблеток с целью установления их состава.

До этого сообщалось, что в Раменках сотрудники прокуратуры изъяли у местного жителя тигренка, которого мужчина держал в квартире в качестве домашнего животного. Обстоятельства, при которых москвич приобрел животное, устанавливаются, тигренок передан в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Ранее похитителя кенгуру из российских зоопарков отправили в психбольницу.