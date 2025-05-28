На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Ключевском вулкане произошел мощный выброс пепла

На Ключевском вулкане произошел пепловый выброс на высоту 6 километров
close
GENNADY TEPLITSKIY/Shutterstock/FOTODOM

На Ключевском вулкане 28 мая произошел мощный пепловый выброс на высоту 6 километров. Об этом сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.

«‎Высота пеплового выброса составила около 6000 м над уровнем моря»‎, — сказано в сообщении.

Ключевской вулкан самый высокий действующий в Евразии (4,8 тыс. метров). Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — расположен в 30 километрах от исполина. Специалисты предупреждают о возможности повторных выбросов пепла, пишет Telegram-канал «‎Камчатка №1»‎.

26 мая этого года новый эпизод извержения вулкана Килауэа произошел на Гавайях, он стал уже 23-м.

С 18 по 19 мая 2025 года в Индонезии несколько раз произошло извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки. В первый день вулкан восемь раз выбросил пепел на высоту от 3 до 5,5 км. На следующий день было зафиксировано еще одно извержение Левотоби Лаки-лаки, которое сопровождалось выбросом пепла на высоту 1,2 км.

Ранее ученые создали технологию прогнозирования извержений вулканов за полчаса до их начала.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами