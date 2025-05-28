На Ключевском вулкане произошел мощный выброс пепла

На Ключевском вулкане 28 мая произошел мощный пепловый выброс на высоту 6 километров. Об этом сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.

«‎Высота пеплового выброса составила около 6000 м над уровнем моря»‎, — сказано в сообщении.

Ключевской вулкан самый высокий действующий в Евразии (4,8 тыс. метров). Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — расположен в 30 километрах от исполина. Специалисты предупреждают о возможности повторных выбросов пепла, пишет Telegram-канал «‎Камчатка №1»‎.

26 мая этого года новый эпизод извержения вулкана Килауэа произошел на Гавайях, он стал уже 23-м.

С 18 по 19 мая 2025 года в Индонезии несколько раз произошло извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки. В первый день вулкан восемь раз выбросил пепел на высоту от 3 до 5,5 км. На следующий день было зафиксировано еще одно извержение Левотоби Лаки-лаки, которое сопровождалось выбросом пепла на высоту 1,2 км.

Ранее ученые создали технологию прогнозирования извержений вулканов за полчаса до их начала.