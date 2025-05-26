На Гавайях зафиксировали извержение вулкана

Новый эпизод извержения вулкана Килауэа произошел на Гавайях. Об этом сообщила газета Hawaii News Now.

В материале отмечается, что этот эпизод стал 23 в рамках текущего извержения вулкана Килауэа.

«Эпизод <...> начался в воскресенье (25 мая — «Газета.Ru»), выбросив фонтан лавы на высоту более 1000 футов (свыше 303 метров — «Газета.Ru»)», — говорится в публикации.

Из нее следует, что предыдущий эпизод извержения вулкана Килауэа был зафиксирован 16 мая. Он длился порядка 10 часов.

24 декабря прошлого года Геологическая служба США сообщила, что на Большом острове архипелага Гавайи началось извержение вулкана Килауэа. Данный вулкан считается одним из самых активных в мире, его извержение зафиксировали в 2:00 по местному времени (15:00 мск).

С 18 по 19 мая 2025 года в Индонезии несколько раз произошло извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки. В первый день вулкан восемь раз выбросил пепел на высоту от 3 до 5,5 км. На следующий день было зафиксировано еще одно извержение Левотоби Лаки-лаки, которое сопровождалось выбросом пепла на высоту 1,2 км.

Ранее ученые создали технологию прогнозирования извержений вулканов за полчаса до их начала.