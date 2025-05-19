Эксперты объяснили, как подготовить ребенка к отдыху в детском лагере

Для любого ребенка отдых в детском лагере является важным этапом в развитии и социализации. Чтобы все прошлось без лишних проблем, нужно тщательно подготовиться к поездке, в том числе не забыть про правильный психологический настрой, предупредили эксперты в беседе с 360.ru.

Для грамотной подготовки лучше всего составить чек-лист с основными задачами, считает директор «Школы в Некрасовке» Майя Булаева. Она посоветовала в первую очередь определиться с профилем лагеря, ориентируясь на интересы ребенка, а также выяснить, есть ли возможность отправить его на отдых с кем-то знакомым – одноклассником, другом. Это, по мнению Булаевой, поможет быстрее адаптироваться на новом месте.

Кроме того, следует заранее узнать все о питании и охране лагеря, выяснить, кто будет работать там из вожатых и педагогов, считает эксперт.

«Подготовьте заявление, паспорт одного из родителей и свидетельство о рождении, страховой полис и справку 079/у. Перечень документов лучше предварительно запросить», — порекомендовала она.

Некоторым положен сертификат на отдых – например, тем, кто остался без попечения родителей, а также детям с ограниченными возможностями здоровья, добавила Булаева, посоветовав уточнять информацию на сайтах госструктур.

Не менее важна психологическая подготовка ребенка, особенно если в лагерь он отправляется впервые, отметила психолог Галина Красноруженко. По ее мнению, следует заранее поговорить с ребенком о плюсах отдыха в лагере, обсудить, какие там будут игры, занятия.

«Также нужно узнать заранее данные вожатого, количество и возраст детей в отряде, узнать программу лагерной смены и обсудить ее», — считает специалист.

Она посоветовала родителям обсудить с детьми различные сценарии событий – например, объяснить ему, как нужно действовать, если получит травму, если начнется конфликт. В этом случае ребенок будет ориентироваться и понимать, когда пора обращаться за помощью к взрослым.

Адаптация в лагере занимает три-семь дней, и в это время важно, чтобы отдыхающего поддерживал старший вожатый, добавила семейный психолог Ирина Гуляева. Она посоветовала созваниваться с ребенком один раз в день для уточнения его самочувствия, подчеркнув, что период адаптации может показаться стрессовым, но важно его пережить – в конце смены все изменится, и ребенок не захочет уезжать домой, заключила психолог.

Напомним, в прошлом сезоне по данным Российского союза туриндустрии путевки в детские лагеря подорожали на 15-30%. Сильнее всего выросли цены на черноморские лагеря. На этом фоне спрос россиян на эти путевки упал, снижение составило до 40%.

Ранее в мэрии Анапы рассказали, смогут ли дети этим летом отдохнуть в лагерях.