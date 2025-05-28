«Вскочили от грохота»: очевидица рассказала об атаке дронов на Зеленоград

Жителей Зеленограда, который рано утром атаковали украинские беспилотники, первый взрыв разбудил в четыре утра, рассказала местная жительница, очевидица происшествия в беседе с 360.ru. По ее словам, с балкона она заметила дрон, который затем сбили.

«В четыре утра мы вскочили от сильного взрыва, как будто бомбы по нам ударили», — сообщила женщина.

После случившегося вместе с супругом она вышла на балкон, чтобы выяснить причину грохота. Оттуда они успели заметить летящий дрон, после чего услышали выстрелы и увидели черный дым за находящимся неподалеку домом. Примерно через десять минут после этого прогремел новый взрыв, а всего жители слышали грохот три раза – последний около 4:30.

«Это ужас, так было страшно», — призналась очевидица.

Напомним, сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вражеские беспилотники попытались атаковать Зеленоград. По словам градоначальника, атака была отражена, никто не пострадал, и повреждений не зафиксировано. На место падения обломков дронов прибыли сотрудники оперативных служб. Позднее стало известно, что в результате атаки повреждения получило остекление технопарка «Элма». Кроме того, сгорела припаркованная рядом машина.

По данным Минобороны, всего за ночь средства ПВО сбили над Россией 296 украинских беспилотников.

Ранее Воробьёв назвал число сбитых беспилотников в Подмосковье за ночь.