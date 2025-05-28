За ночь в России уничтожили почти 300 беспилотников

Средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь почти 300 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило российское Минобороны в своем Telegram-канале.

Силы ПВО сбили и перехватили с 21:00 мск 27 мая до 7:00 28 мая 296 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Московского региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.

Столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что ночью были уничтожены 33 беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву.

На окраине Обнинска обломки уничтоженного дрона упали на крышу жилого дома.

В Брянской области при атаке на Фокинский район повреждены два многоквартирных дома.

Ранее в Зеленограде в результате атаки дрона пострадало остекление технопарка.