Воробьев назвал число сбитых беспилотников в Подмосковье за ночь

Воробьев: силы ПВО за ночь сбили 42 БПЛА в Подмосковье, жители не пострадали

Силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью отработали по целям в 12 муниципальных образованиях Подмосковья, сбив 42 беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Воробьев.

«Московская область подверглась атаке беспилотников. Всего к этой минуте было сбито 42 беспилотника. Все службы сработали оперативно и слаженно», — написал он.

По его данным, в результате атак никто не пострадал.

Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) после полуночи по состоянию на 5:00 (мск) уничтожили 33 беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву.

Россия будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин четко обозначил: «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят. Представитель Кремля также отметил, что удары по гражданским объектам в российских регионах игнорируются западными СМИ и политиками, несмотря на их масштаб. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.