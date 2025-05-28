Шереметьево отменяет рейсы из-за ограничений на полеты

В связи с введением временных ограничений в работе Шереметьево самолеты осуществляет вынужденные корректировки расписания, в том числе путем отмены и объединения нескольких рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Пассажирам отмененных рейсов предлагается переоформление билета... принявшим решение отказаться от перелета будет произведен полный возврат стоимости билета», — говорится в сообщении.

Кореняко отметил, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах вводятся для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого стало известно, что аэропорт Шереметьево приостановил работу на фоне атак беспилотников.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины. Он также отметил, что удары по гражданским объектам в российских регионах игнорируются западными СМИ и политиками, несмотря на их масштаб. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее временные ограничения ввели еще в четырех российских аэропортах.