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Шереметьево отменяет рейсы из-за ограничений на полеты

Росавиация: самолеты меняют расписания из-за ограничений в работе Шереметьево
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Артем Сизов/«Газета.Ru»

В связи с введением временных ограничений в работе Шереметьево самолеты осуществляет вынужденные корректировки расписания, в том числе путем отмены и объединения нескольких рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Пассажирам отмененных рейсов предлагается переоформление билета... принявшим решение отказаться от перелета будет произведен полный возврат стоимости билета», — говорится в сообщении.

Кореняко отметил, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах вводятся для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого стало известно, что аэропорт Шереметьево приостановил работу на фоне атак беспилотников.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины. Он также отметил, что удары по гражданским объектам в российских регионах игнорируются западными СМИ и политиками, несмотря на их масштаб. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее временные ограничения ввели еще в четырех российских аэропортах.

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