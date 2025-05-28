В Хабаровском крае из-за лесного пожара эвакуируют жителей поселка

В Хабаровском крае эвакуируют жителей поселка Этыркэн Верхнебуреинского района из-за лесного пожара. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Горят леса, дома в опасной близости. Жителей попросили не выходить на улицу, садик не работает. Местный фельдшер помогла организовать машину, чтобы вывезти беременных и астматиков в больницу Чегдомына», — говорится в публикации.

По информации Amur Mash, огонь из тайги уже перекинулся на лесопилку.

Незадолго до этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что до конца месяца четвертый-пятый класс пожароопасности ожидается на юге Хабаровского края, в Забайкалье и Амурской области.

В Забайкальском крае лес горит с начала мая. 9 мая огонь вплотную подобрался к столице региона — городу Чите. В районе села Смоленка, которое находится в 7 км от населенного пункта, загорелись дома в дачных кооперативах. На следующий день возгорание удалось ликвидировать, но пламя разгорелось вновь. В Читинском районе эвакуировали дом-интернат для престарелых и инвалидов, на два часа работу приостанавливал аэропорт Кадала. Как сообщили в федеральной Авиалесоохране, все пожары в регионе рукотворные.

Ранее бушующие в Забайкалье пожары сняли из космоса.