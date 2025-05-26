Бушующие в Забайкалье пожары сняли из космоса

Российский спутник «Метеор-М» снял из космоса пожароопасную обстановку в Забайкалье. Фотография опубликована в Telegram-канале «Роскосмоса».

В госкорпорации отметили, что на всей территории региона сейчас действует режим ЧС, а спутники продолжают мониторить происходящее.

В Забайкальском крае с начала мая горит лес. 9 мая огонь вплотную подобрался к столице региона — городу Чите. В районе села Смоленка, которое находится в 7 км от населенного пункта, загорелись дома в дачных кооперативах. На следующий день возгорание удалось ликвидировать, но пламя разгорелось вновь. В Читинском районе эвакуировали дом-интернат для престарелых и инвалидов, на два часа работу приостанавливал аэропорт Кадала. Как сообщили в федеральной Авиалесоохране, все пожары в регионе рукотворные.

В этом году пожароопасный сезон в регионе объявили еще 24 марта, когда произошел первый лесной пожар. Тогда же был объявлен режим повышенной готовности, а затем в крае поэтапно ввели особый противопожарный режим. Уже 7 апреля в лесах Забайкалья был введен режим ЧС регионального характера, 23 апреля — федеральный режим ЧС.

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