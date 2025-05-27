При пожаре в Челябинске загорелись четыре фуры

МЧС сообщило об увеличении площади пожара в Челябинске до 800 кв. м

Площадь пожара в Челябинске достигла 800 кв. м. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале МЧС России.

По данным ведомства, к борьбе с огнем привлечено 70 специалистов и 24 единицы техники. Горят деревянные поддоны на открытой площадке и четыре грузовика. Согласно имеющимся данным, из людей при пожаре никто не пострадал.

Региональное управление МЧС уточняет, что пожар произошел на Свердловском тракте и ему присвоен повышенный номер сложности.

Вечером 27 мая Telegram-канал «Новости Челябинска» сообщал о пожаре в Металлургическом районе Челябинска. Как писало «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на очевидцев, рядом с местом пожара в районе Челябинского металлургического завода были слышны звуки взрывов. Информация о случившемся уточняется.

16 мая на предприятии по производству парафина в городе Салавате произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате взрыва обрушилась часть здания. При этом огонь распространился на площади 50 квадратных метров.

Ранее автомобиль с челябинцами воспламенился, и это попало на видео.