Появились кадры пожара в районе Челябинского металлургического завода

В районе промышленной зоны Челябинска произошел пожар. Кадры возгорания опубликовал Telegram-канал «Новости Челябинска».

Как пишет «Агентство чрезвычайных новостей» со ссылкой на очевидцев, рядом с местом пожара в районе Челябинского металлургического завода были слышны звуки взрывов. Информация о случившемся уточняется.

16 мая на предприятии по производству парафина в городе Салавате произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате взрыва обрушилась часть здания. При этом огонь распространился на площади 50 квадратных метров.

МЧС РФ сообщило, что причиной происшествия могло послужить нарушение технологического процесса. Из-за нарушения произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением.

Под завалами нашли 45-летнего мужчину, спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области обнаружили резервуар с неизвестным химическим веществом.