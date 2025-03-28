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В МЧС прокомментировали пожар в ростовском аэропорту

Горящий самолет в ростовском аэропорту «Платов» оказался частью учений
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МЧС Ростовской области

Загоревшийся самолет в ростовском аэропорту «Платов», напугавший местных жителей, оказался частью учений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

«Без паники! В аэропорту Платов проходит плановая тренировка аварийно-спасательной службы», — прокомментировали в ведомстве задымление на взлетно-посадочной полосе.

Там добавили, что спасатели в рамках учений отрабатывали на самолете-тренажере последовательность действий при тушении воздушного судна и эвакуации пассажиров.

До этого в местных соцсетях появилась информация о том, что на территории временно не работающего аэропорта «Платов» произошел пожар. В комментариях предположили, что загорелся самолет.

Напомним, что аэропорты на юге страны перестали принимать рейсы с 24 февраля 2022 года. Был введен режим ограничения полетов.

Ранее в аэропорту Домодедово загорелся снегоуборщик.

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