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В летевший из Египта российский самолет ударила молния

При посадке в Самаре российский самолет получил удар молнии
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Depositphotos

При посадке в Самаре в самолет Boeing 737-800, летевший из египетской Хургады, ударила молния. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

По его данным, во время захода на посадку в аэропорту Курумоч, когда лайнер находился на высоте 1,8 тыс. м, экипаж сообщил о возможном поражении молнией, но сигнал срочности и бедствия при этом не подавался. В итоге Boeing благополучно приземлился в 7:30.

В конце февраля «Росэлектроника» разработала аппаратуру для защиты Ил-114-300 от молний. Неуправляемые разрядники Р-86 способны выдерживать статическое напряжение 8-12 кВ и динамическое напряжение до 20 кВ и гарантируют бесперебойную работу бортовой аппаратуры даже при попадании молнии или воздействии индуцированных грозовых перенапряжений. Они действуют по принципу преднамеренного разрушения в случае превышения допустимого напряжения, тем самым предотвращая повреждение дорогостоящего оборудования самолета.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.

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