SHOT: прилетевший из Тель-Авива самолет сбил зайца в аэропорту Сочи

Пассажирский самолет Superjet-100 сбил зайца в аэропорту Сочи. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации канала, самолет прибыл в Сочи из Тель-Авива.

«Буквально через несколько секунд после приземления борт снес зайца, который неожиданно выскочил на взлетно-посадочную полосу. После этого борт зарулил к месту стоянки», — говорится в сообщении.

Получило ли воздушное судно повреждения в результате столкновения не сообщается.

Ночью сообщалось, что в городе Сими-Вэлли штата Калифорния самолет упал на жилые дома в районе Вуд-Ранч.

По данным ABC News, потерпевший крушение Vans RV-10 был частным и собран из самодельных деталей. В результате инцидента оказались повреждены два дома и начался пожар. На место происшествия было направлено около 40 пожарных. Находящиеся внутри домов люди не пострадали.

В конце апреля в летевший из Египта российский самолет ударила молния.

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