Самолет сбил зайца в аэропорту Сочи

Пассажирский самолет Superjet-100 сбил зайца в аэропорту Сочи. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
По информации канала, самолет прибыл в Сочи из Тель-Авива.
«Буквально через несколько секунд после приземления борт снес зайца, который неожиданно выскочил на взлетно-посадочную полосу. После этого борт зарулил к месту стоянки», — говорится в сообщении.
Получило ли воздушное судно повреждения в результате столкновения не сообщается.
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