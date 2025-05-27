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Аэропорт Калуги приостановил работу

В Росавиации сообщили о временных ограничениях в аэропорту Калуги
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Илья Питалев/РИА Новости

В Калуге ограничили работу аэропорта Грабцево. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов. Пост о приостановке работы воздушной гавани опубликован в 22:55.

Прошлой ночью временно не функционировали аэропорты Иванова (Южный), Калуги (Грабцево), Нижнего Новгорода (Стригино), Тамбова (Донское) и Ярославля (Туношна). С 7:00 27 мая воздушные гавани вернулись к штатной работе. Ограничения действовали в рамках мер по обеспечению безопасности полетов гражданской авиации.

На этом фоне замдиректора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков объяснил, что стандартные страховые полисы в большинстве случаев включают в себя компенсацию за задержку рейсов самолетов, причем чаще всего причина значения не имеет. Поэтому при оформлении страховки с покрытием таких рисков пассажиру в любом случае полагается возмещение ущерба. Обычно начисления происходят автоматически. Однако есть и случаи, когда страховая компания имеет право отказаться от компенсации.

Ранее российские пилоты увидели странный белый шар в небе.

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