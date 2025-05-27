В пяти регионах России вновь открыли аэропорты

С 7:00 по московскому времени сняли временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в ряде российских аэропортов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, работа возобновлена в воздушных гаванях Иванова (Южный), Калуги (Грабцево), Нижнего Новгорода (Стригино), Тамбова (Донское) и Ярославля (Туношна).

Он отметил, что ограничения действовали в рамках мер по обеспечению безопасности полетов гражданской авиации. Теперь все перечисленные аэропорты работают в штатном режиме.

25 и 26 мая из-за временных ограничений, действовавших в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, 32 самолета перенаправили на запасные аэродромы. Как сообщил представитель Росавиации, несмотря на задержки, обстановка в воздушных гаванях оставалась спокойной, массового скопления пассажиров не наблюдалось. Он добавил, что работа гражданской авиации в условиях ограничений находится под особым контролем Минтранса и Росавиации.

Ранее эксперт рассказал, чем нынешние атаки украинских БПЛА на российские регионы отличаются от предыдущих.