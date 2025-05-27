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Стало известно, что США и Аргентина обсуждают альтернативу ВОЗ

Кеннеди-младший обсудил с президентом Аргентины альтернативу ВОЗ
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Соединенные Штаты и Аргентина обсуждают создание альтернативы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рассказал глава минздрава США Роберт Кеннеди — младший по итогам встречи с аргентинским президентом Хавьером Милеем. Об этом министр написал на своей странице в соцсети X.

«У меня был отличный разговор с президентом Аргентины Милеем о нашем совместном выходе из ВОЗ и создании альтернативной международной системы здравоохранения», — сообщил Кеннеди.

Он отметил, что новая организация будет свободна от политики, коррупции и будет основана на «золотом стандарте науки».

В январе текущего года американский лидер Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Глава государства обвинил организацию в том, что она требует от США «несправедливо обременительных выплат».

В феврале аргентинские власти объявили о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения вслед за Соединенными Штатами.

Ранее сообщалось, что ВОЗ сократит штат из-за нехватки финансирования.

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