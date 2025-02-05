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Аргентина объявила о выходе из Всемирной организации здравоохранения

Представитель Хавьера Милея заявил, что Аргентина покидает ВОЗ вслед за США
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Natacha Pisarenko/AP

Аргентинские власти объявили о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) следом за Соединенными Штатами. Об таком решении президента Хавьера Милея сообщил его официальный представитель Мануэль Адорни, которого цитирует РИА Новости.

«Президент Милей поручил министру иностранных дел прекратить участие Аргентины во Всемирной организации здравоохранения. <...> Мы, аргентинцы, не позволим международной организации вмешиваться в наш суверенитет», — заявил Адорни.

Он отметил, что ВОЗ не финансирует Буэнос-Айрес, поэтому выход из организации не отразится на системе здравоохранения республики.

21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ во второй раз. В 2020 году Трамп решил, что организация неверно действовала во время пандемии коронавируса, а теперь — что Штаты платят ей слишком много денег по сравнению с другими странами.

В свою очередь, официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич заявил, что Всемирная организация здравоохранения будет работать над адаптацией к текущим финансовым ограничениям на фоне решения президента США.

Ранее США вышли из Совета ООН по правам человека.

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