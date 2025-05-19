ВОЗ сократит штат из-за нехватки финансирования

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вынуждена сократить число своих сотрудников из-за нехватки денежных средств. Количество департаментов сократится с 76 до 34, заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости.

По его словам, численность исполнительного руководства ВОЗ сократилась с 14 до семи человек. Гебрейесус добавил, что в следующем двухлетнем периоде организация столкнется с дефицитом зарплаты более чем на $500 млн.

2 мая стало известно, что президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год предложил приостановить добровольные взносы в структуры ООН, включая ВОЗ, ЮНЕСКО и регулярный бюджет организации.

29 марта сообщалось, что ВОЗ рассмотрит возможность сократить свой годовой бюджет более чем на 20% в связи с нехваткой финансирования, которая возникла из-за решения США выйти из данной структуры.

Ранее стало известно о подготовке масштабной реформы ООН из-за недостатка финансирования.