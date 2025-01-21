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Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ

CNN: Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ из-за слишком больших взносов
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил телеканал CNN.

«Это важный вопрос», — сказал Трамп своему помощнику, подписывая указ.

По его мнению, США платят организации слишком много денег по сравнению с другими странами.

В документе также говорится, что ВОЗ «продолжает требовать от США несправедливо обременительных выплат».

Доктор Ашиш Джа, занимавший должность координатора Белого дома по реагированию на COVID-19 во время администрации Джо Байдена, в разговоре с CNN назвал решение президента «стратегической ошибкой». По его мнению, это решение ослабит организацию и даст Китаю больше политического влияния во всем мире.

Трамп уже объявлял о выходе из международной организации во время своего предыдущего президентского срока в 2020 году. Он обвинял ее в неспособности срочно провести необходимые реформы на фоне COVID-19.

Ранее Трамп подписал указ о работе TikTok в США.

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