Власти раскрыли подробности взрыва на заводе в Башкирии

Гострудинспекция: взрыв на заводе в Башкирии произошел при вскрытии двери цеха

Взрыв на территории завода в Салавате в Башкирии произошел при вскрытии двери цеха, запертой изнутри. Сотрудников отбросило ударной волной, сообщает Гострудинспекция по регион на сайте.

«В извещении о несчастном случае, поступившем в инспекцию, работодатель пояснил, что в то утро сотрудники, приехавшие на смену, не могли достучаться в цех — дверь была закрыта изнутри», — сказано в сообщении.

По завалами нашли 45-летнего мужчину, спасти его не удалось.

16 мая на предприятии по производству парафина в городе Салавате произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате взрыва обрушилась часть здания. При этом огонь распространился на площади 50 квадратных метров.

МЧС РФ сообщило, что причиной происшествия могло послужить нарушение технологического процесса. Из-за нарушения произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением.

До этого в Ахтубинском районе Астраханской области произошел пожар на территории птицефабрики «Владимирская». Огонь охватил двухэтажное здание, где находился инкубатор, и распространился на площади 2 тыс. квадратных метров. Как рассказали в МЧС РФ, из здания самостоятельно эвакуировались 17 человек. Никто из людей не пострадал, но при этом не удалось спасти порядка 166 тыс. кур.

Ранее в республике Татарстан произошел мощный пожар на предприятии по производству брусчатки.