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В Архангельской области обнаружили резервуар с неизвестным химическим веществом

В Приморском округе спасатели устранили тление неизвестного вещества в бочках
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Служба Спасения им. И.А. Поливаного/VK

В районе поселка Васьково Приморского округа были обнаружены бочки с неизвестным веществом, выделяющим едкий запах. Об этом сообщает «Служба Спасения им. И.А. Поливаного» в соцсетях.

На месте происшествия поисково-спасательная группа отдела химзащиты АОСС (архангельская областная спасательная служба) обнаружила тление вещества в горизонтальной стальной емкости объемом около 18 кубических метров, с вскипанием жидкости и последующим ее затвердеванием.

Сообщается, что дым имел желтоватый оттенок и испускал характерный серный запах. Замеры показали превышение предельных концентраций продуктов горения серы и ароматических углеводородов. Спасатели локализовали инцидент, взрывоопасность отсутствует.

В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.

В начале мая в Невском районе Петербурга неизвестные оставили 22 канистры с опасными химикатами. Согласно подписям, внутри находилась соляная кислота – вещество, способное проникать в почву и загрязнять ее. Часть кислоты была разлита до прибытия специалистов.

Ранее спасатели ликвидировали пожар на свечном заводе в Башкирии.

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