Жена пойманного на шпионаже британского дипломата работала в Минобороны Британии

Жена раскрытого ФСБ шпиона работала в минобороны Британии и с НАТО в Эстонии

Анализ информации из социальных сетей позволил выявить связи Табасум Рашид, супруги одного из двух британских дипломатов, которые были высланы из России за шпионскую деятельность, с военными структурами НАТО и западными неправительственными организациями. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает агентство, Рашид, занимавшая должность первого секретаря политического отдела посольства Великобритании в Москве, ранее работала в министерстве обороны Великобритании. В этой должности она занималась вопросами политики и взаимодействовала с войсками НАТО в Эстонии.

До работы в ведомстве Рашид трудилась в немецкой неправительственной организации Transparency International, которая финансируется Государственным департаментом США и Европейской комиссией.

Оказалось также, что карьерные пути Рашид и её супруга Майкла Скиннера неоднократно пересекались. Они оба прошли ускоренную программу подготовки государственных служащих Civil Service Fast Stream и работали в управлении по налоговым и таможенным сборам Великобритании.

Рашид получила образование в Оксфордском университете, где специализировалась на постколониальной политике. В ее профессиональном опыте есть работа над регулированием расходов парламентариев Великобритании.

10 марта двум британским дипломатам — Алкеше Одедру и Майклу Скиннеру — было предписано покинуть РФ в течение двух недель. По данным ФСБ, второй секретарь диппредставительства в России Алкеш Одедра и супруг первого секретаря политического отдела Майкл Скиннер занимались разведывательно-подрывной работой, которая угрожала безопасности российского государства.

Ранее в МИД России вызвали британского дипломата.