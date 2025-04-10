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Суд в Литве обвинил в шпионаже в пользу России местного жителя

Суд в Литве приговорил к 8,5 года 83-летнего мужчину за шпионаж в пользу России
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Global Look Press

Шяуляйский окружной суд в Литве приговорил 83-летнего гражданина страны Эдуардаса Мановаса к 8,5 года лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщила Генеральная прокуратура республики, передает ТАСС.

Отмечается, что Мановас на протяжении долгого времени якобы за денежное вознаграждение собирал и передавал военной разведке России интересующую ее информацию. При этом речь идет о несекретных данных.

Обвинение просило приговорить Мановаса к девяти годам лишения свободы. Согласно литовскому законодательству, за шпионаж ему могло грозить до 15 лет заключения.

Слушания проходили в закрытом режиме. 14 февраля этого года после оглашения судом обвинительного акта Мановас частично свою вину признал.

Эдуардас Мановас вырос в России, куда во время репрессий в годы руководства Иосифа Сталина был выслан с родителями, имеет российское гражданство. В Литву он переехал и получил второе гражданство в начале 2000-х годов.

Ранее в Эстонии гражданина России и политолога Вячеслава Морозова приговорили к шести годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

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