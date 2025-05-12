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В Британии шестерых граждан Болгарии осудили за шпионаж в пользу России

Суд в Британии приговорил 6 граждан Болгарии к тюремным срокам за шпионаж в пользу РФ
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Лондонский суд приговорил шестерых граждан Болгарии к тюремным срокам за шпионаж в пользу РФ. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что обвиняемые получили сроки от пяти до десяти лет лишения свободы. Трое из них ранее признали свою вину: финансист Орлин Русев, курьер Бизер Джамбазов и борец Иван Стоянов. Русев проходил по делу, как «лидер преступной группы».

Другие фигуранты дела — лаборантка Катрин Иванова, косметолог Ваня Габерова и декоратор Тихомир Иванчев — были признаны виновными 7 марта.

«Длительные тюремные сроки, назначенные членам этой группы, отражают серьезность угрозы, которую они представляли для безопасности и интересов Соединенного Королевства», — сообщили в эфире.

До этого сообщалось, что Великобритания вводит меры по «противодействию влияния России». Всех лиц, так или иначе работающих на российское государство, обяжут регистрироваться в особом реестре, нарушителям грозит уголовное преследование и тюремное заключение. Исключением станут сотрудники посольства, российские официальные лица и работающие на них местные подрядчики. Новые требования вступят в силу 1 июля 2025 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что жена раскрытого ФСБ шпиона работала в минобороны Британии.

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