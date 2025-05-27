Британские врачи отложили забастовку после наезда машины на толпу

Профсоюз Unite: врачи отложили забастовку после наезда на толпу в Ливерпуле

Врачи отложили забастовку после наезда на толпу в Ливерпуле. Об этом сообщается на сайте профсоюза Unite.

27 мая забастовку планировали объявить свыше 50 сотрудников отделения микробиологии Ливерпульской клинической лаборатории одной из больниц города, недовольных чрезмерной нагрузкой из-за недобора штата. Поскольку работа с анализами играет ключевую роль в процессе постановки диагноза и определения лечения, приостановка ее деятельности могла воспрепятствовать оперативной помощи пострадавшим.

В результате наезда автомобиля на толпу в центре Ливерпуля вечером 26 мая пострадали свыше 50 человек.

«После вчерашних трагических событий в Ливерпуле члены [профсоюза] немедленно приняли решение приостановить объявленную врачебным профсоюзом забастовку, чтобы иметь возможность оказать полную поддержку пострадавшим в крупном инциденте], — заявил председатель профсоюза Дерек Джонс.

До этого сообщалось, что пострадавшие при наезде автомобиля в Ливерпуле находятся в критическом состоянии.

Автомобиль въехал в толпу болельщиков «Ливерпуля» во время чемпионского парада в честь победы команды в Английской премьер-лиге. Инцидент произошел в районе улиц Уотер-стрит и Дейл-стрит в Ливерпуле. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и машины скорой помощи.

Ранее сообщалось, что полиция не считает терактом наезд автомобиля на толпу в Ливерпуле.