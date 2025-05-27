Правоохранители не рассматривают версию теракта в наезде автомобиля в Ливерпуле

Британская полиция не считает наезд автомобиля на толпу людей в Ливерпуле актом терроризма. Об этом заявила помощник главного констебля полиции Мерсисайда Дженни Симс, передает Sky News.

«Мы считаем, что это единичный инцидент, и в настоящее время мы не разыскиваем других подозреваемых. Этот инцидент не рассматривается как террористический акт», — сказала Симс.

Представитель британской полиции добавила, что несколько человек получили ранения и были доставлены в больницу. Кроме того, большое количество людей всех возрастов получили помощь на месте происшествия, и им не потребовалось лечение в больнице, отметила Симс.

В свою очередь в Службе скорой помощи Северо-Запада Англии сообщили, что 27 человек были госпитализированы после наезда автомобиля. В ведомстве добавили, что двое из них, включая одного ребенка, получили травмы, которые считаются серьезными.

Автомобиль въехал в толпу болельщиков «Ливерпуля» во время чемпионского парада в честь победы команды в Английской премьер-лиге. Инцидент произошел в районе улиц Уотер-стрит и Дейл-стрит в Ливерпуле. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и машины скорой помощи. Полиция подтвердила, что несколько человек были сбиты.

Ранее стало известно состояние пострадавших при наезде автомобиля в Ливерпуле.