На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правоохранители не рассматривают версию теракта в наезде автомобиля в Ливерпуле

Sky News: полиция не считает наезд автомобиля в Ливерпуле терактом
close
Phil Noble/Reuters

Британская полиция не считает наезд автомобиля на толпу людей в Ливерпуле актом терроризма. Об этом заявила помощник главного констебля полиции Мерсисайда Дженни Симс, передает Sky News.

«Мы считаем, что это единичный инцидент, и в настоящее время мы не разыскиваем других подозреваемых. Этот инцидент не рассматривается как террористический акт», — сказала Симс.

Представитель британской полиции добавила, что несколько человек получили ранения и были доставлены в больницу. Кроме того, большое количество людей всех возрастов получили помощь на месте происшествия, и им не потребовалось лечение в больнице, отметила Симс.

В свою очередь в Службе скорой помощи Северо-Запада Англии сообщили, что 27 человек были госпитализированы после наезда автомобиля. В ведомстве добавили, что двое из них, включая одного ребенка, получили травмы, которые считаются серьезными.

Автомобиль въехал в толпу болельщиков «Ливерпуля» во время чемпионского парада в честь победы команды в Английской премьер-лиге. Инцидент произошел в районе улиц Уотер-стрит и Дейл-стрит в Ливерпуле. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и машины скорой помощи. Полиция подтвердила, что несколько человек были сбиты.

Ранее стало известно состояние пострадавших при наезде автомобиля в Ливерпуле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами