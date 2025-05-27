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В Санкт-Петербурге затопило дорогу у Московского вокзала

В сети появилось видео затопленной дороги у вокзала в Петербурге

В Санкт-Петербурге затопило дорогу рядом с Московским вокзалом. Кадрами с места потопа поделился Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным журналистов, на место происшествия уже выехали аварийные бригады. Согласно предварительной информации, улицу затопило из-за прорыва магистрального трубопровода.

Также 27 мая потоп произошел на Сельскохозяйственной улице в Москве, где из-под земли забил фонтан. На место инцидента прибыли специалисты, которые пытаются решить возникшую проблему.

Накануне затопило памятник коммунальщикам «Слесарь Петрович» в Горно-Алтайске. В администрации города рассказали, что лужа появилась из-за дождя, а подтопление уже устранили. Скульптура, посвященная работникам ЖКХ, находится на месте первого деревянного водопровода в городе. Она была открыта осенью прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае из-за прорыва теплотрассы затопило улицы.

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