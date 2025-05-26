Памятник коммунальщикам в Горно-Алтайске затопило ливневыми водами

Затопление памятника коммунальщикам в Горно-Алтайске произошло по «естественным причинам». Об этом сообщило издание «Подъем» со ссылкой на городские власти.

Площадка рядом со статуей «Слесарь Петрович» ранее оказалась полностью залита мутной водой, что местные жители сочли символичным. В администрации города изданию рассказали, что лужа появилась из-за дождя, а подтопление уже устранили.

«В Горно-Алтайске рядом с памятником работнику ЖКХ образовалась лужа после продолжительных сильных дождей. У нас несколько дней шли сильные дожди. Подтопление уже устранено. Все хорошо с памятником», — заявили власти Горно-Алтайска.

Шутки о подтоплении скульптуры в мэрии назвали «творчеством жителей».

Памятник работникам ЖКХ находится на месте первого деревянного водопровода в городе. Он был открыт осенью прошлого года.

На прошлой неделе курские власти возмутила укладка асфальта в лужи на дороге в Железногорске.

Ранее в Приамурье уходящий от полиции «гонщик» перелетел через разрытую дорогу.