На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Памятник коммунальщикам в Горно-Алтайске затопило ливневыми водами

Власти Горно-Алтайска объяснили подтопление памятника коммунальщикам дождями
close
Telegram-канал «Пастухов на связи»

Затопление памятника коммунальщикам в Горно-Алтайске произошло по «естественным причинам». Об этом сообщило издание «Подъем» со ссылкой на городские власти.

Площадка рядом со статуей «Слесарь Петрович» ранее оказалась полностью залита мутной водой, что местные жители сочли символичным. В администрации города изданию рассказали, что лужа появилась из-за дождя, а подтопление уже устранили.

«В Горно-Алтайске рядом с памятником работнику ЖКХ образовалась лужа после продолжительных сильных дождей. У нас несколько дней шли сильные дожди. Подтопление уже устранено. Все хорошо с памятником», — заявили власти Горно-Алтайска.

Шутки о подтоплении скульптуры в мэрии назвали «творчеством жителей».

Памятник работникам ЖКХ находится на месте первого деревянного водопровода в городе. Он был открыт осенью прошлого года.

На прошлой неделе курские власти возмутила укладка асфальта в лужи на дороге в Железногорске.

Ранее в Приамурье уходящий от полиции «гонщик» перелетел через разрытую дорогу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами