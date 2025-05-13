В Приморском крае из-за прорыва теплотрассы затопило улицы

Во Владивостоке из-за прорыва теплотрассы кипятком затопило несколько улиц

Во Владивостоке Приморского края произошел прорыв теплотрассы. Несколько улиц затопило, в том числе горячей водой. Об этом пишет Telegram-канал «Новости Приморья»‎.

По его данным, около набережной Цесаревича образовался мощный водопад из грязной воды.

Как пишет Telegram-канал VLADIVOSTOK1.RU, ЧП произошло в районе автобусной остановки «ДВГТУ». Потоки воды затрудняют движение машин и пешеходов. На месте происшествия, как уточняется, находятся сотрудники администрации города. Специалисты уже устраняют последствия коммунальной аварии.

По данным местных источников, накануне во Владивостоке начались гидравлические испытание. Предположительно, это и стало причиной ЧП.

17 марта на северо-востоке Москвы прорвало трубу с кипятком. Как сообщала Госавтоинспекция Москвы, движение транспорта на улице было приостановлено. Уточняется, что кипятком залило около 50 машин, припаркованных вдоль дороги.

16 декабря прошлого года в Петербурге улицу Маршала Захарова залило кипятком. Из-за прорыва трубы с горячей водой всю территорию заволокло паром, который сильно ухудшил видимость.

Ранее в Екатеринбурге из-за прорыва трубы забил огромный фонтан.