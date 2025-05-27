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Российский бренд представил модные ведра для грибов за 16 тысяч рублей

Российский модный бренд ODOR начал продавать ведра для грибов за 16 тысяч рублей
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romauvarovdesign/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модный бренд ODOR дизайнера Никиты Калмыкова представил ведра для грибов за 16 тысяч рублей. Пост об этом появился на странице ODOR в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ведра бренд создал в коллаборации с дизайнером Романом Уваровым. Ведро выполнили из высококачественной стали, оно имеет эмалированное покрытие. На нем изображены мухоморы, есть также декорированная ручка.

«Ведро предназначено для переноски и хранения продуктов, а также используется для декора и коллекционирования», — сказано в посте.

19 мая сообщалось, что в Рязанской области лес зарос грибами: местные жители собирают белые грибы и опята. На кадрах, которые опубликовала одна из подписчиц Telegram-канала «Мещерский тупик», видно несколько корзин, полных грибов. Уточняется, что такой урожай собрали в Клепиковском районе.

В этот же день в пресс-службе «АльфаСтрахования» рассказали, что нельзя собирать и продавать грибы, внесенные в Красную книгу. За нарушение этого правила грозят не только большие штрафы, но и лишение свободы на срок до девяти лет.

Всего насчитывается порядка 40 видов краснокнижных грибов. Любителям «тихой охоты» следует знать, как они выглядят, чтобы не нарваться на проблемы. Среди наиболее распространенных специалисты выделили мухомор крошащийся, паутинник душистый, вешенку небродийскую, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опенок чеканный, трутовик корнелюбивый.

Ранее россиянам назвали два главных правила «охоты» на грибы.

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