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Россиянам рассказали, за сбор каких грибов грозят миллионные штрафы и тюрьма

RT: за сбор краснокнижных грибов грозит штраф до 3 млн рублей и 9 лет тюрьмы
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Мария Девахина/РИА Новости

Россиянам нельзя собирать грибы, внесенные в Красную книгу. За нарушение этого правила грозят не только большие штрафы, но и лишение свободы на срок до девяти лет. Такое суровое наказание предусмотрено для тех, кто попытается продать свой ценный «улов», рассказали RT в пресс-службе «АльфаСтрахования».

Всего насчитывается порядка 40 видов краснокнижных грибов. Любителям «тихой охоты» следует знать, как они выглядят, чтобы не нарваться на проблемы. Среди наиболее распространенных специалисты выделили мухомор крошащийся, паутинник душистый, вёшенку небродийскую, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опёнок чеканный, трутовик корнелюбивый.

Если человек случайно сорвал краснокнижный гриб, то на него наложат штраф от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, а если речь идет об умышленном сборе, то наказание будет жестче – до четырех лет принудительных работ плюс штраф до 1 млн рублей. А если россиянин не только умышленно собрал редкие грибы, но и опубликовал в соцсетях их фото и видео, то его ожидается штраф в 2 млн рублей и до шести лет лишения свободы.

За попытку группы лиц продать собранные краснокнижные грибы грозит штраф до 3 млн рублей и лишение свободы на срок до девяти лет.

Россиян призвали во избежание последствий собирать только хорошо знакомые грибы – например, опята, белые, подберёзовики и другие.

До этого член Союза грибников, грибник, миколог Михаил Вишневский уточнял, что уголовное наказание предусмотрено за сбор грибов одного вида – рядовка мацутакэ. Всего, по его словам, в России порядка 200 краснокнижных грибов, за сбор которых грозит административная ответственность. Он призвал россиян изучить Красную книгу региона, чтобы знать о запретных грибах, напомнив, что иногда правило распространяется на самые обычные виды – к примеру, в Магаданской области запрещено собирать лисички.

Ранее россиянам назвали два главных правила «охоты» на грибы.

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