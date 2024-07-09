Россиянам назвали два главных правила «охоты» на грибы

Ближе к последнему летнему месяцу в России начнется вторая летняя волна грибов. В такие моменты повышается угроза нарваться на ядовитые грибы, предупредил миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский. В беседе с НСН он призвал россиян руководствоваться двумя основными правилами, которые помогут избежать отравления в грибной сезон.

Во всех регионах стартует сезон ядовитых грибов, в том числе – бледной поганки, мухомора вонючего. По словам Вишневского, есть вероятность, что эти страшные ядовитые грибы появятся в лесах всех регионов страны.

«Совета всего два: брать только те грибы, которые хорошо знаешь, для этого лучше идти в лес с опытными грибниками. Второй совет: знать в лицо ядовитые грибы своего региона, таких всегда не больше десятка», — подчеркнул миколог.

Он призвал перед походом в лес изучить справочник грибов, чтобы точно знать, как выглядят самые опасные из них.

Сейчас завершился первый сезон грибов, поэтому их сбор – это больше вопрос удачи, добавил эксперт. Их количество резко вырастет в августе – в этот период лучше идти за ними в лес, однако важно не забывать о следовании правилам безопасности.

Напомним, врачи подчеркивают, что отравиться можно не только ядовитыми, но и съедобными грибами. Это связано с тем, что они легко вбирают из воды и почвы соли тяжелых металлов, органические яды, токсичные вещества. По этой причине россиянам категорически не советуют собирать грибы вдоль дорог и в каких-то экологически неблагополучных местах. Также лучше отказаться от покупки этого продукта у случайных продавцов.

Ранее врачи рассказали, кому нельзя есть любые грибы.