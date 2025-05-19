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Лес в российском регионе заполонили белые грибы

В Рязанской области земля в лесу покрылась опятами и белыми грибами
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Telegram-канал Мещёрский тупик

В Рязанской области лес зарос грибами: местные жители собирают белые грибы и опята. Снимки корзинок опубликовали в Telegram-канале «Мещерский тупик».

На кадрах, которые опубликовала одна из подписчиц канала, видно несколько корзин, полных грибов. Уточняется, что такой урожай собрали в Клепиковском районе.

19 мая в пресс-службе «АльфаСтрахования» рассказали, что нельзя собирать и продавать грибы, внесенные в Красную книгу. За нарушение этого правила грозят не только большие штрафы, но и лишение свободы на срок до девяти лет.

Всего насчитывается порядка 40 видов краснокнижных грибов. Любителям «тихой охоты» следует знать, как они выглядят, чтобы не нарваться на проблемы. Среди наиболее распространенных специалисты выделили мухомор крошащийся, паутинник душистый, вешенку небродийскую, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опенок чеканный, трутовик корнелюбивый.

До этого член Союза грибников, грибник, миколог Михаил Вишневский уточнял, что уголовное наказание предусмотрено за сбор грибов одного вида – рядовка мацутакэ. Всего, по его словам, в России порядка 200 краснокнижных грибов, за сбор которых грозит административная ответственность.

Ранее россиянам назвали два главных правила «охоты» на грибы.

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