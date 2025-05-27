В посольстве возмутились решением суда для напавших на генконсульство РФ в Марселе

Посольство России во Франции назвало возмутительным решение суда смягчить наказание для напавших на генконсульство РФ в Марселе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.

«Ведь один из преступников, подавший апелляцию, фактически полностью освобожден от какого-либо наказания за столь тяжкое преступление. Иначе, как прямым поощрением нападений на российские дипломатические и консульские учреждения во Франции, это не назовешь», — сказали в посольстве.

В посольстве отметили, что решение суда может оспорить только прокуратура Франции.

Днем 27 мая апелляционный суд в городе Экс-ан-Прованс изменил срок на условный одному из нападавших на генконсульство РФ в Марселе. Среди нападавших были два физика: Василь Эресаню и Жорж Ситья. При этом апелляцию подал только Эресаню.

Сам взрыв у российского генконсульства в Марселе произошел 24 февраля. Неизвестные бросили на его территорию самодельные взрывные устройства, после чего скрылись. Пострадавших в результате инцидента не было.

Ранее Россия потребовала от Франции принять меры для безопасности дипломатов РФ.