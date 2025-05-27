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Во Франции изменили приговор нападавшему на генконсульство РФ

Суд во Франции заменил срок на условный одному из напавших на генконсульство РФ
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Shutterstock

Во Франции апелляционный суд в городе Экс-ан-Прованс изменил срок на условный одному из нападавших на генконсульство РФ в Марселе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

«Приговоренный к восьми месяцам лишения свободы в первой инстанции, один из марсельских исследователей CNRS (Национального центра научных исследований. — Прим. ред.) <...> получил условный срок», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что среди нападавших были два физика: Василь Эресаню и Жорж Ситья. При этом апелляцию подал только Эресаню. Суд оставил в силе приговор за незаконное изготовление взрывчатки, однако оправдал его по статье о попытке нанесения ущерба.

Взрыв у российского генконсульства в Марселе произошел 24 февраля. Неизвестные бросили на его территорию самодельные взрывные устройства, после чего скрылись. Пострадавших в результате инцидента не было.

Спустя сутки генконсул России Станислав Оранский заявил, что прокуратура Марселя задержала двух человек, подозреваемых в нападении на диппредставительство. Их поместили под стражу.

Позже прокуратура подтвердила, что ученые признали вину за нападение.

Ранее Россия потребовала от Франции принять меры для безопасности дипломатов РФ.

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