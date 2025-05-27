В Херсонской области уволили чиновника, матерившегося на фоне памятника

В Херсонской области своей должности лишился глава Новокаховского городского округа Виталий Гура, который попал в скандал из-за видео с Мемориала памяти Великой Отечественной войны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Отрешил от должности главу Новокаховского городского округа Виталия Гуру. Причина — недостойное и порочащее представителя власти поведение на Мемориале памяти Великой Отечественной войны», — рассказал руководитель области.

Помимо этого, бывшего чиновника исключили из партии «Единая Россия». Его обязанности на посту главы Новой Каховки будет временно исполнять Елена Болотняя.

Ролик, из-за которого уволили Гуру, появился в сети около месяца назад. На кадрах экс-мэр смеется и матерится на фоне мемориала. Видео вызвало большой скандал среди общественности.

До этого сообщалось, что бывшая глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова, уволенная на фоне скандала из-за ролика ее дочери с угрозами людям отправкой на спецоперацию, поддержала решение губернатора Георгия Филимонова.

Ранее стало известно, что глава одного из округов Белгородской области решил покинуть пост.