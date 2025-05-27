Прокурор запросил 7,5 года основательнице «Ковчега» Бураковой

Прокуратура запросила у суда 7 лет 6 месяцев лишения свободы заочно для основательницы проекта «Ковчег» Анастасии Бураковой (признана в РФ иностранным агентом). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката женщины.

«Прокурор просит назначить 7 лет 6 месяцев лишения свободы для Бураковой», — сообщил юрист.

Кроме того, сторона обвинения требует запретить подсудимой администрировать интернет-ресурсы на три года.

Буракова была внесена министерством юстиции РФ в список иностранных агентов в декабре 2023 года. Согласно сообщению ведомства, россиянка принимала участие в создании и распространении материалов других иноагентов. Также, юрист публично высказывалась против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и «распространяла ложную информацию о решениях российского правительства».

Дело Бураковой поступило в суд в марте текущего года.

Ранее в Госдуме раскрыли, как иноагенты хотят «взорвать Россию изнутри».