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Прокурор запросил 7,5 года основательнице «Ковчега» Бураковой

Прокуратура потребовала посадить основательницу «Ковчега» Буракову на 7,5 года
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Shutterstock

Прокуратура запросила у суда 7 лет 6 месяцев лишения свободы заочно для основательницы проекта «Ковчег» Анастасии Бураковой (признана в РФ иностранным агентом). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката женщины.

«Прокурор просит назначить 7 лет 6 месяцев лишения свободы для Бураковой», — сообщил юрист.

Кроме того, сторона обвинения требует запретить подсудимой администрировать интернет-ресурсы на три года.

Буракова была внесена министерством юстиции РФ в список иностранных агентов в декабре 2023 года. Согласно сообщению ведомства, россиянка принимала участие в создании и распространении материалов других иноагентов. Также, юрист публично высказывалась против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и «распространяла ложную информацию о решениях российского правительства».

Дело Бураковой поступило в суд в марте текущего года.

Ранее в Госдуме раскрыли, как иноагенты хотят «взорвать Россию изнутри».

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