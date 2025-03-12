В суд поступило уголовное дело на основательницу «Ковчега»

В Басманный суд Москвы поступило уголовное дело в отношении основательницы проекта помощи российским эмигрантам «Ковчег» (внесен в реестр иностранных агентов) Анастасии Бураковой (признана в РФ иностранным агентом) по обвинению в распространении ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

«В суд поступило уголовное дело в отношении Анастасии Бураковой, обвиняемой по ч. 2, ст. 207.3 УК РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дело было возбуждено из-за поста с видео, опубликованного в Telegram-канале Бураковой.

Буракова была внесена Министерством юстиции РФ в список иностранных агентов в декабре 2023 года. Согласно сообщению министерства, Анастасия Буракова принимала участие в создании и распространении материалов других иностранных агентов. Также, юрист публично высказывалась против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и «распространяла ложную информацию о решениях российского правительства».

Ранее обвинение попросило приговорить журналистку Кеворкову к шести годам колонии.