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Минюст РФ повторно внес «Дождь»* в реестр иноагентов

Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов проект «Ковчег» и «Телеканал Дождь»

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов проект помощи российским эмигрантам «Ковчег» и «объединение лиц», которое осуществляет свою деятельность под наименованием «Телеканал Дождь» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В заявлении указано, что в список также попала руководитель проекта «Ковчег» юрист Анастасия Буракова (признан в РФ иностранным агентом). Кроме того, обладателем соответствующего статуса стал социолог Игорь Эйдман (признан в РФ иностранным агентом).

Согласно информации министерства, Анастасия Буракова принимала участие в создании и распространении материалов других иностранных агентов. Более того, юрист публично высказывалась против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и распространяла ложную информацию о решениях российского правительства.

Игорь Эйдман, в свою очередь, открыто поддерживал украинские войска и занимался распространением фейков о деятельности Москвы. В то же время ведомство вменило социологу сотрудничество с зарубежными организациями и участие в создании контента физических и юридических лиц, признанных иностранными агентами на территории РФ.

По данным министерства, в настоящее время Анастасия Буракова и Игорь Эйдман проживают за границей.

Одновременно ведомство исключило из реестра ООО «Телеканал Дождь» и благотворительный фонд «Самарская губерния». Как уточняется в заявлении, эти организации прекратили «осуществлять деятельность в качестве иностранного агента». Более того, статуса иностранного агента лишился образовательный проект «Открытый Петербург» в связи с его ликвидацией.

Ранее суд оштрафовал бывшего депутата Илью Яшина (признан в РФ иностранным агентом) за нарушение закона об иностранных агентах.

*  признан Минюстом нежелательной в РФ организацией
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