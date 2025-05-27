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Путин не считает себя киборгом

Путин заявил, что не считает себя киборгом
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Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин не считает себя киборгом. Об этом глава государства заявил в ходе заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», передает сайт Кремля.

«Мне как-то — не так уж давно — один достаточно близкий человек сказал: «Ну ты киборг». Это не звучало как что-то хорошее. Это не очень приятно: чувствовать себя киборгом. Я так не считаю», — сказал российский лидер.

Также на заседании Путин заявил, что традиционные духовно-нравственные ценности все больше подхватываются за рубежом, в том числе политиками. По словам главы государства, многие иностранные руководители активно участвуют вместе с ней в созидательной работе.

Кроме того, президент России отметил важность внутренней мобилизации российских граждан в ситуации, в которой сейчас находится их страна.

Ранее Путин заявил, что демократию и права человека на Западе превращают в декорации.

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