На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спасатели сняли угрозу перехода огня на несколько населенных пунктов Забайкалья

МЧС: в Забайкалье сняли угрозу перехода огня на пять населенных пунктов

Спасателисняли угрозу перехода огня от природных пожаров на пять населенных пунктов в Забайкальском крае. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Огнеборцы МЧС сняли угрозу от огня пяти населенным пунктам Забайкалья. Угрозы были сняты селам Доронинское, Новотроицк, Домна, Верх-Усугли и Ильинка», — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства работают в условиях сильного ветра и сухой погоды. К ликвидации пожаров привлекли около 150 человек и 35 единиц техники.

27 мая сообщалось, что в ликвидации огня, угрожающего селу Ильинка, используют вертолет Ми-8 и самолет Бе-200ЧС.

До этого стало известно, что огонь с территории села Верх-Усугли перешел на лесную зону.

В этот же день в регионе ликвидировали крупный лесной пожар в Карымском лесничестве. По данным минприроды Забайкалья, лес горел в авиазоне, пожар действовал с 15 апреля. Из-за огня был временно перекрыт проезд по трассе Р297 «Амур».

Как сообщал заместитель начальника Читинской авиабазы по летной службе Сергей Казаков, площадь лесного пожара составляла 100 тысяч гектаров. Отмечается, что пожарные задействовали технологию встречного отжига.

Ранее стало известно, что чиновники помогут тушить лесные пожары в Забайкалье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами