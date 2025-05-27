Спасатели сняли угрозу перехода огня на несколько населенных пунктов Забайкалья

МЧС: в Забайкалье сняли угрозу перехода огня на пять населенных пунктов

Спасателисняли угрозу перехода огня от природных пожаров на пять населенных пунктов в Забайкальском крае. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Огнеборцы МЧС сняли угрозу от огня пяти населенным пунктам Забайкалья. Угрозы были сняты селам Доронинское, Новотроицк, Домна, Верх-Усугли и Ильинка», — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства работают в условиях сильного ветра и сухой погоды. К ликвидации пожаров привлекли около 150 человек и 35 единиц техники.

27 мая сообщалось, что в ликвидации огня, угрожающего селу Ильинка, используют вертолет Ми-8 и самолет Бе-200ЧС.

До этого стало известно, что огонь с территории села Верх-Усугли перешел на лесную зону.

В этот же день в регионе ликвидировали крупный лесной пожар в Карымском лесничестве. По данным минприроды Забайкалья, лес горел в авиазоне, пожар действовал с 15 апреля. Из-за огня был временно перекрыт проезд по трассе Р297 «Амур».

Как сообщал заместитель начальника Читинской авиабазы по летной службе Сергей Казаков, площадь лесного пожара составляла 100 тысяч гектаров. Отмечается, что пожарные задействовали технологию встречного отжига.

Ранее стало известно, что чиновники помогут тушить лесные пожары в Забайкалье.