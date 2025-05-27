В Забайкалье пожар с территории села перешел на лесную зону

МЧС Забайкалья: пожар в селе Верх-Усугли перешел на лесной фонд

В Забайкальском крае огонь с территории села Верх-Усугли перешел на лесную зону. Об этом сообщает МЧС по региону в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что на месте работают 15 специалистов и три единицы техники.

«К месту пожара также направлена аэромобильная группировка МЧС России в составе 11 человек», — сказано в посте.

27 мая в регионе ликвидировали крупный лесной пожар в Карымском лесничестве. По данным минприроды Забайкалья, лес горел в авиазоне, пожар действовал с 15 апреля. Из-за огня был временно перекрыт проезд по трассе Р297 «Амур».

Как сообщал заместитель начальника Читинской авиабазы по летной службе Сергей Казаков, площадь лесного пожара составляла 100 тысяч гектаров. Отмечается, что пожарные задействовали технологию встречного отжига.

До этого российский спутник «Метеор-М» снял из космоса пожароопасную обстановку в Забайкалье.

В 2025 году пожароопасный сезон в регионе объявили 24 марта, когда произошел первый лесной пожар. Тогда же был объявлен режим повышенной готовности, а затем в крае поэтапно ввели особый противопожарный режим.

Ранее стало известно, что чиновники помогут тушить лесные пожары в Забайкалье.