В Забайкальском крае огонь угрожает еще одному селу

В Забайкальском крае лесные пожары угрожают селу Ильинка, туда направили вертолет Ми-8 и самолет Бе-200ЧС. Об этом сообщает МЧС по региону в официальном Telegram-канале.

«Для защиты населенного пункта применяется авиация МЧС России — вертолет Ми-8 и самолет Бе-200ЧС», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в составе наземной группировки 31 сотрудник ведомства, также используется 10 единиц техники.

До этого сообщалось, что огонь с территории села Верх-Усугли перешел на лесную зону.

27 мая в регионе ликвидировали крупный лесной пожар в Карымском лесничестве. По данным Минприроды Забайкалья, лес горел в авиазоне, пожар действовал с 15 апреля. Из-за огня был временно перекрыт проезд по трассе Р297 «Амур».

Как сообщал заместитель начальника Читинской авиабазы по летной службе Сергей Казаков, площадь лесного пожара составляла 100 тысяч гектаров. Отмечается, что пожарные задействовали технологию встречного отжига.

Ранее стало известно, что чиновники помогут тушить лесные пожары в Забайкалье.