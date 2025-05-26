Чиновники помогут тушить лесные пожары в Забайкалье

В Забайкальском крае более 350 человек, включая государственных служащих, окажут помощь в тушении лесных пожаров. Об этом сообщается на официальном портале региона.

«Хочу поблагодарить за то, что участвовать в тушении пожаров откликнулось уже более 350 человек, в том числе госслужащих», — отметил губернатор Александр Осипов.

Глава региона добавил, что надо всех обучить, подготовить и в ближайшие дни активно включиться в работу.

В Забайкальском крае с начала мая горит лес. 9 мая огонь вплотную подобрался к столице региона — городу Чите. В районе села Смоленка, которое находится в 7 км от населенного пункта, загорелись дома в дачных кооперативах. На следующий день возгорание удалось ликвидировать, но пламя разгорелось вновь. В Читинском районе эвакуировали дом-интернат для престарелых и инвалидов, на два часа работу приостанавливал аэропорт Кадала. Как сообщили в федеральной Авиалесоохране, все пожары в регионе рукотворные.

В этом году пожароопасный сезон в регионе объявили еще 24 марта, когда произошел первый лесной пожар. Тогда же был объявлен режим повышенной готовности, а затем в крае поэтапно ввели особый противопожарный режим. Уже 7 апреля в лесах Забайкалья был введен режим ЧС регионального характера, 23 апреля — федеральный режим ЧС.

Ранее в Забайкальском крае загорелась сопка.